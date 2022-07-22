Тегеран, , 07:26 — REGNUM 21 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что внешняя политика 13-го правительства основана на сбалансированной динамичной дипломатии и разумном взаимодействии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Хосейн Амир Абдоллахиан подробно рассказал о последних событиях во внешней политике Исламской Республики Иран.

Иранский высокопоставленный дипломат в ответ на вопрос ведущего программы IRIB о недавних дипломатических контактах в Тегеране заявил, что внешняя политика 13-го правительства президента Раиси основана на доктрине сбалансированной дипломатии, которая является динамичной и включает в себя разумные взаимодействия.

Амир Абдоллахиан отметил, что в рамках этой внешнеполитической доктрины одним из главных приоритетов является постоянное сотрудничество и взаимодействие с соседними странами, другим же приоритетом является сосредоточение внимания на сотрудничестве со странами Азии.

«Это потому, что Азия — новое явление нынешнего столетия, в котором мы живем. Данный регион обладает многими возможностями, частью из которых располагают наши соседи», — заявил он.

Иранский дипломат подчеркнул: «Если вы читали новости о поездках президента за последние 11 месяцев, вы бы заметили, что мы пытались активизировать бездействующие элементы наших дипломатических отношений с соседними странами».