Иркутск, , 07:08 — REGNUM В XIV Международном бурятском фестивале «Алтаргана», который пройдет с 22 по 24 июля на территории Забайкальского края, примут участие 160 представителей Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства Приангарье.

Всего на этом знаковом мероприятии соберутся более тысячи участников из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Монголии и Внутренней Монголии. Приангарье представят творческие коллективы из всех районов Усть-Ордынского Бурятского округа и Ольхонского района, а также спортсмены.

«Международный фестиваль «Алтаргана» — это масштабное, красочное событие. Иркутская область принимала участников фестиваля в 2018 году и передала эстафету Забайкальскому краю. Из-за эпидемиологических ограничений мероприятие было перенесено на несколько лет. Знаково, что в этом году «Алтаргана» проводится в Год культурного наследия народов России и имеет огромное значение для сохранения нематериального культурного наследия бурятского этноса», — пояснила министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2021 года указ о проведении Года культурного наследия народов России в 2022 году для популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории, а также этнокультурного многообразия российских народностей подписал президент страны Владимир Путин.

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