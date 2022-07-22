Тегеран, 22 июля 2022, 08:07 — REGNUM 21 июля министр связи и информационных технологий Ирана заявил, что между Исламской Республикой и Россией был подписан документ о сотрудничестве в области информационных технологий, который прокладывает путь для активного присутствия иранских наукоемких компаний на российских рынках. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Иса Зарепур сделал это заявление по итогам переговоров со своим российским коллегой и подписания ряда документов о сотрудничестве в области связи и информационных технологий.
Он отметил, что в ходе встреч в виртуальном пространстве между иранскими и российскими компаниями были определены потребности и возможности обеих сторон.
Министр связи и информационных технологий подчеркнул, что представители 18 компетентных иранских компаний прибыли с рабочим визитом в Москву и достигли очень хороших договоренностей со своими российскими коллегами на личных встречах.
Зарепур также подтвердил, что в кулуарах его переговоров с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России были подписаны четыре документа о сотрудничестве между иранскими и российскими компаниями.
Он сказал, что подписание этих договоров закладывает основу для дальнейшего углубления сотрудничества в области коммуникаций, медиа, программного обеспечения, оборудования и цифровых услуг.