Тегеран, 22 июля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. 21 июля министр связи и информационных технологий Ирана заявил, что между Исламской Республикой и Россией был подписан документ о сотрудничестве в области информационных технологий, который прокладывает путь для активного присутствия иранских наукоемких компаний на российских рынках. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Иса Зарепур сделал это заявление по итогам переговоров со своим российским коллегой и подписания ряда документов о сотрудничестве в области связи и информационных технологий.

Он отметил, что в ходе встреч в виртуальном пространстве между иранскими и российскими компаниями были определены потребности и возможности обеих сторон.

Министр связи и информационных технологий подчеркнул, что представители 18 компетентных иранских компаний прибыли с рабочим визитом в Москву и достигли очень хороших договоренностей со своими российскими коллегами на личных встречах.

Зарепур также подтвердил, что в кулуарах его переговоров с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России были подписаны четыре документа о сотрудничестве между иранскими и российскими компаниями.

Он сказал, что подписание этих договоров закладывает основу для дальнейшего углубления сотрудничества в области коммуникаций, медиа, программного обеспечения, оборудования и цифровых услуг.