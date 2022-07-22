Тегеран, 22 июля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. 21 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан подчеркнул необходимость того, чтобы американская сторона прекратила выдвигать чрезмерные требования в ходе переговоров о возобновлении иранской ядерной сделки 2015 года, известной как СВПД, и снятии односторонних санкций с Тегерана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Выступая в телефонном разговоре со своим катарским коллегой шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, иранский представитель отметил, что для поиска решения разногласий и достижения соглашения необходим реалистичный подход.

В ходе телефонного разговора Амир Абдоллахиан и министр иностранных дел Катара, в стране которого состоялся недавний раунд переговоров между Ираном и мировыми державами, обсудили последние события на переговорах по СВПД.

Катарская сторона приветствовала рациональную позицию Ирана в рассмотрении этого вопроса.