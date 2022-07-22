Тегеран, , 10:04 — REGNUM 21 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан выразил поддержку Тегераном безопасности и стабильности в Ираке. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Министр иностранных дел Ирана сделал это заявление в телефонном разговоре со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном, в котором осудил смертоносное террористическое нападение на город Заху в северном иракском Курдистане.

Он выразил сочувствие правительству и народу Ирака, а также семьям жертв инцидента, в результате которого погибло несколько гражданских лиц, прибывших в регион в качестве туристов.

Амир Абдоллахиан также проинформировал министра иностранных дел Ирака о решениях, принятых на встрече на высшем уровне трех гарантов Астанинского мирного процесса, состоявшейся в Тегеране, когда три президента, присутствовавшие на мероприятии, подчеркнули необходимость поиска мирных решений проблем в приграничных районах.

Министр иностранных дел Ирака ранее заявил, что на месте инцидента присутствовали от 500 до 600 туристов, в основном из Багдада и южных провинций Ирака, отметив, что в результате нападения погибли 9 гражданских лиц, еще 31 человек получил серьёзные ранения.