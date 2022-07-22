Тегеран, 22 июля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. 21 июля заместитель главы судебной власти Ирана и секретарь Высшего совета по правам человека Казем Гарибабади заявил, что Швеция превратилась в базу для размещения террористических группировок. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Как Швеция может утверждать, что действует в рамках отношений и взаимного уважения, в то время как она стала базой для размещения, поддержки и руководства различными террористическими и сепаратистскими группировками против Ирана?» — спросил Гарибабади.

Иранский представитель подверг критике политику двойных стандартов некоторых европейских стран, отметив: «Вы не можете арестовывать и преследовать иранских граждан, быть убежищем для террористических групп, хранить иранские средства и делать их передачу предметом освобождения преступников и осужденных в Иране, при этом обвиняя Иран в захвате заложников».

Чиновник заявил, что Иран не будет бездействовать перед лицом незаконного судебного процесса Швеции над Хамидом Нури (гражданином Ирана) и приговора его к пожизненному заключению, а также явной поддержки страной террористических группировок. Он также отметил, что у Ирана в руках есть различные варианты ответных действий.

По словам Гарибабади, некоторые европейские страны также стали убежищем для беглых преступников, которые украли собственность иранского народа и правительства, отказываясь возвращать ее в Иран.