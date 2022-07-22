Тегеран, , 07:28 — REGNUM 21 июля представитель министерства иностранных дел Ирана осудил кровавое нападение на иракский город Заху. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Пресс-секретарь передал соболезнования семьям погибших, а также иракскому правительству и народу, выразив поддержку Ираном стабильности и безопасности в Ираке. Он также отметил, что Исламская Республика готова оказать гуманитарную помощь лицам, пострадавшим в ходе данного нападения.

Представитель МИД Ирана подчеркнул, что страна рассматривает безопасность Ирака как свою собственную безопасность и не пожалеет никакой помощи и усилий в этом отношении.

Ранее министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что на месте инцидента присутствовали от 500 до 600 туристов, в основном из Багдада и южных провинций Ирака, отметив, что в результате нападения погибли 9 мирных жителей, еще 31 человек получил серьёзные ранения.