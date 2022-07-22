Тегеран, , 08:32 — REGNUM 21 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 593 человек, причем 29 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Еще 29 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 141 593 человек», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 7 915 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1198 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 071 005 пациентов из общего числа 7 304 550 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 728 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 730 951 иранец получил первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 094 835 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.