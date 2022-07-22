Тегеран, , 10:01 — REGNUM 21 июля министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи представил два отечественных препарата, подходящих для пациентов, перенесших операцию на открытом сердце. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Лекарства

«Лекарства, качество которых, по мнению экспертов, соответствует мировым стандартам, производятся иранской компанией Samen Pharmaceutical Co, базирующейся в Мешхеде, на северо-востоке Ирана», — отметил министр здравоохранения Ирана.

Управляющий директор компании Samen Маджид Табаси также заявил на специальной церемонии запуска производства новых препаратов, что в настоящий момент никаких ограничений на производство этих препаратов не установлено.

Samen Pharmaceutical Co начала свою деятельность три десятилетия назад. Иранская компания старается обеспечить общество высококачественными лекарствами, используя современные мировые технологии.