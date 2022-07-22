Тегеран, 22 июля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. 21 июля представитель министерства иностранных дел Ирана подчеркнул важность коллективного сотрудничества, благодаря которому будут достигнуты мир и стабильность на Ближнем Востоке. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Ближний Восток на карте

«Мир, стабильность и развитие достижимы путем переговоров и коллективного сотрудничества, при этом нам необходимо убрать из повестки дня вмешательство внерегиональных государств и организаций», — отметил Насер Канани.

«Участие в установлении мира и единство государств против односторонних подходов западных держав необходимы, поскольку регион как никогда нуждается в дружбе и сотрудничестве для обеспечения безопасности», — отметил представитель МИД Исламской Республики Иран.

«Нашему региону не нужны пустые коалиции и неэффективные системы обороны; достаточно выступить единым фронтом в отношении существующих вызовов и угроз на Ближнем Востоке», — подчеркнул он.