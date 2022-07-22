Иркутская область, 22 июля, 2022, 06:59 — ИА Регнум. В селе Тараса Боханского района завершен монтаж модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта, сообщает телеграмзканал правительства Иркутской области.

Правительство Иркутской области ФАП

Принимать пациентов в ФАПе планируют уже осенью. К этому моменту учреждение оснастят медицинским оборудованием и необходимой мебелью, благоустроят территорию.

Новое медучреждение разместили в центральной части населенного пункта. Здесь предусмотрели кабинет фельдшера, процедурный и прививочный кабинеты, комнату персонала, прачечную, санузел. Кроме того, в ФАПе планируют открыть аптеку.

Главный врач Боханской районной больницы Виктор Ханташкеев подчеркнул, что сейчас медицинскую помощь населению оказывает фельдшер и медицинская сестра.

Как сообщало ИА REGNUM, врачебную амбулаторию начали возводить в поселке Малое Голоустное Иркутской области. Всего в Приангарье до конца 2022 года благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и региональному проекту модернизации первичного звена для медучреждений региона будет приобретено 52 единицы оборудования, в том числе — операционные столы, эндоскопические стойки с набором инструментов для лапароскопических операций, аппараты ИВЛ и многое другое.

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