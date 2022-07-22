Тегеран, , 11:38 — REGNUM 21 июля генерал-губернаторы провинции Хорасан Разави на северо-востоке Ирана и города Ош на западе Киргизии подписали соглашение о расширении культурного, туристического и экономического сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На церемонии подписания генерал-губернатор провинции Хорасан Разави Якуб-Али Назари выразил надежду, что реализация взаимных соглашений будет завершена во время предстоящего визита иранский провинциальных властей в Ош.

Он также отметил необходимость дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в иных областях, представляющих взаимный интерес, назвав Киргизию «братским государством».

Генерал-губернатор киргизской провинции Ош прибыл в Хорасан Разави в понедельник (18 июля) с трехдневным визитом. Здесь он ознакомился с различными возможностями иранской провинции и потенциалом для дальнейшего взаимодействия.