Тегеран, 22 июля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. 21 июля первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что страна придает большое значение независимости и безопасности Сирии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сирия

«Исламская Республика Иран всегда придерживалась подхода по уважению территориальной целостности Сирии», — заявил Мохбер на встрече, состоявшейся в Тегеране с находящимся с визитом министром иностранных дел Сирии Фейсалом Мекдадом.

«Иран считает, что борьба с террористами не должна наносить ущерба безопасности Сирии», — отметил он.

Что касается отношений Тегерана и Дамаска, первый вице-президент призвал к развитию всестороннего сотрудничества. Он также подчеркнул необходимость устранения препятствий для двусторонних экономических связей, поскольку Иран полон решимости развивать сотрудничество с Сирией во всех областях.

«Экономические отношения Тегерана и Дамаска не развивались соразмерно с политическими связями, в связи с этим нам необходимо расширять банковское сотрудничество и облегчать финансовый обмен», — подчеркнул Мохбер.

Министр иностранных дел Сирии, со своей стороны, выразил признательность Исламской Республике за поддержку Сирии в её борьбе с терроризмом.