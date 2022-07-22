с. Шарчино, , 06:54 — REGNUM Строительство объектов по национальным проектам вновь стало объектном нареканий со стороны прокуратуры Алтайского края. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, это выяснилось в ходе поездки первого заместителя прокурора региона Александра Фомина в Тюменцевский район, где в рамках реализации национального проекта «Образование» ведется строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся в с. Шарчино.

Строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся в с. Шарчино Прокуратура Алтайского края

Строительство данного объекта осуществляется с 2021 года. В настоящее время процент строительной готовности школы составляет 41%.

На объекте выполнены работ по бетонированию фундаментов, монтажу железобетонных блоков, устройству основания полов из щебня, кладке кирпичных стен фундаментной части подвала, монтажу плит перекрытия подвала, произведена кладка стен фундаментной части гаража, устройство фундаментов овощехранилища, котельной и монолитного выгреба.

В связи со значительным отставанием от графиков выполнения строительных работ, что влечет риски невыполнения целевых показателей национального проекта, по поручению Александра Фомина прокурором района внесено представление подрядчику.

Окончание строительства социального объекта остается на контроле прокуратуры края.

Как сообщало ИА REGNUM, в единственном на Алтае наукограде — Бийске — возникли проблемы с возведением по нацпроекту «Демография» детского сада — яслей на 200 мест и крытого катка.

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