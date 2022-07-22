Москва, 22 июля, 2022, 06:48 — ИА Регнум. В пятницу, 22 июля, в Москве будет переменная облачность, по области местами небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +25… +27 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

В ночь на 23 июля в Москве без осадков. Температура воздуха +13… +15 °C.

Ветер северо-восточный, северный 7−12 м/с, ночью — 3−8 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +22… +27 °C днём. Ночью — +10… +15 °C.

В субботу, 23 июля, днём в столице ожидается +27… +29 °C, по области +25… +30 °C, переменная облачность, без осадков, ветер северный 3−8 м/с, ночью — западный 2−7 м/с. Ночью в регионе ожидается +11… +16 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту инцидента с 20 детьми из Югры, чуть не погибшими во время шторма на Ладожском озере, возбуждено уголовное дело.