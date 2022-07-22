Иркутск, 22 июля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. На утро 22 июля в государственном лесном фонде в Иркутской области действует одно возгорание в Ольхонском районе на площади 3,7 га, сообщает телеграм-канал правительства региона. Отмечается также, что полностью локализовано три очага на площади 227 га, все в Катангском районе.

Правительство Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

В тушении лесных пожаров июля был задействован 262 человек и шесть единиц наземной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 20 июля в государственном лесном фонде в Иркутской области действовало одно возгорание в Ольхонском районе на площади в один гектар.

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