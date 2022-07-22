Верхняя Пышма, Свердловская область, , 05:51 — REGNUM ОАО «УГМК» сообщает о том, что 19 июля 2022 года Андрей Анатольевич Козицын проинформировал ОАО «УГМК» о своём намерении покинуть пост генерального директора ОАО «УГМК». Указанное решение принято в связи с возможным наложением в будущем персональных санкций со стороны иностранных государств и направлено на исключение возможного опосредованного применения санкций к компаниям группы УГМК.

Целью решения является сохранение стабильности работы Уральской горно-металлургической компании и компаний группы на всех рынках и исполнение принятых на себя обязательств перед работниками и контрагентами.

Заявление А. А. Козицына, поданное 19.07.2022г., одобрено Советом директоров ОАО «УГМК». С указанной даты А. А. Козицын перестал быть контролирующим должностным лицом ОАО «УГМК», а также иных компаний группы.

Компании группы УГМК продолжат оставаться надежными и открытыми поставщиками для наших российских и зарубежных партнеров.

С 20.07.2022г. генеральным директором ОАО «УГМК» назначен Исмагилов Эльфат Рахматуллович, ранее занимавший пост председателя совета директоров ОАО «УГМК».