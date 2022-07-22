Москва, 22 июля, 2022, 04:23 — ИА Регнум. Производитель табачной продукции Philip Morris International (PMI) может принять решение уйти с российского рынка до конца текущего года. Об этом 21 июля сообщил исполнительный директор компании Яцек Ольчак в интервью Bloomberg Television.

Peter Griffin Сигареты на рынках Азии

Как пояснил исполнительный директор компании, на сегодняшний день прилагаются все усилия для скорейшего завершения деятельности компании в России. По словам Ольчака, процесс вряд ли будет завершён в течение следующего квартала, но к концу года компания планирует полностью свернуть всю свою работу в России.

Ольчак уточнил, что для компании российский рынок стал седьмым по величине, доля Philip Morris составляет 27% от всей табачной продукции, и уход будет непростым.

Напомним, в числе брендов компании Philip Morris такие известные марки сигарет, как Marlboro, Iqos, L& M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament.