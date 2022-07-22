Донецк, , 04:06 — REGNUM Уголовное дело в отношении неонацистской группировки «Медведи SS» будет рассмотрено в закрытом режиме Верховным судом Донецкой Народной Республики. Об этом 22 июля сообщает ТАСС.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дело в отношении диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS» находится в производстве Верховного суда ДНР и рассматривается в закрытом судебном заседании», — сказано в заявлении пресс-службы суда.

Число подсудимых не называется, не указаны и статьи УК ДНР, которые собираются вменять неонацистам. Отмечается, что члены диверсионно-штурмовой неонацистской группировки «Медведи SS» стали первыми фигурантами дела, которое было заведено в отношении участников группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Расследование по данному делу завершено.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР пояснили, что нацисты, входящие в группировку «Медведи SS», систематически вели подрывную деятельность регулярно совершая диверсионно-разведывательные и военно-террористические действия с осени 2017 года по 20 мая.

По статьям, которые инкриминируются обвиняемым судом, предусмотрена смертная казнь как максимальное наказание за совершённые преступные деяния.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что командир нацбата «Медведи SS» рассказал об убийстве военнопленного.

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