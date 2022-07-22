Дамаск, , 03:23 — REGNUM Трое военнослужащих погибли, ещё семеро получили ранения в результате авиаудара по сирийской столице Дамаску со стороны Израиля. Об этом 22 июля сообщило агентство France-Presse со ссылкой на пресс-службу минобороны Сирии.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Противник в лице Израиля нанес авиаудар со стороны оккупированных сирийских Голан. В результате агрессии погибли три солдата и еще семь получили ранения», — сказано в заявлении военного ведомства.

Израильская сторона до настоящего времени не комментировала инцидент с атакой Дамаска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Дамаск и его окрестности были атакованы с воздуха.

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