Дамаск, 22 июля, 2022, 03:23 — ИА Регнум. Трое военнослужащих погибли, ещё семеро получили ранения в результате авиаудара по сирийской столице Дамаску со стороны Израиля. Об этом 22 июля сообщило агентство France-Presse со ссылкой на пресс-службу минобороны Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Противник в лице Израиля нанес авиаудар со стороны оккупированных сирийских Голан. В результате агрессии погибли три солдата и еще семь получили ранения», — сказано в заявлении военного ведомства.

Израильская сторона до настоящего времени не комментировала инцидент с атакой Дамаска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Дамаск и его окрестности были атакованы с воздуха.