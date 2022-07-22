В Сирии трое военнослужащих погибли в результате удара Израиля по Дамаску
Дамаск, 22 июля, 2022, 03:23 — ИА Регнум. Трое военнослужащих погибли, ещё семеро получили ранения в результате авиаудара по сирийской столице Дамаску со стороны Израиля. Об этом 22 июля сообщило агентство France-Presse со ссылкой на пресс-службу минобороны Сирии.
Иван Шилов ИА REGNUM
Сирия
«Противник в лице Израиля нанес авиаудар со стороны оккупированных сирийских Голан. В результате агрессии погибли три солдата и еще семь получили ранения», — сказано в заявлении военного ведомства.
Израильская сторона до настоящего времени не комментировала инцидент с атакой Дамаска.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Дамаск и его окрестности были атакованы с воздуха.