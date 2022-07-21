Бразилиа, 22 июля, 2022, 02:19 — ИА Регнум. Как минимум 18 человек погибли в ходе масштабной полицейской спецоперации против автоугонщиков и грабителей в бразильской столице Рио-де-Жанейро. Об этом 21 июля сообщил новостной портал G1.

Цитата из к/ф «Чужая территория». Реж. Уолтер Хилл. 1992. США Уличная банда

В совместной спецоперации военной и гражданской полиции приняли участие 400 бойцов спецназа, десять бронемашин и четыре вертолёта. Организованные банды преступников силовики преследовали в фавелах Комплексу-ду-Алемао на севере Рио-де-Жанейро.

Были задержаны четверо подозреваемых, в том числе один из лидеров группировки, бандит, известный под именем «Эскило». Его обвиняют в убийствах четырёх сотрудников правоохранительных органов в штате Пара. Были изъяты 48 мотоциклов, четыре винтовки, два пистолета и крупнокалиберный пулемёт.

По данным полиции, в результате обстрелов погибли 16 подозреваемых, сотрудник полиции и местная жительница.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух полицейских в результате взрыва в колумбийском муниципалитете Каньясгордас.