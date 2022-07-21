Рим, 22 июля, 2022, 01:48 — ИА Регнум. Заключение соглашения об экспорте зерна из украинских портов позволит спасти от голода жителей 53 стран мира, где траты на питание составляют более 60% от доходов населения. Об этом 21 июля сообщает итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна с Украины

Отмечается, что ослабление украинского сельскохозяйственного сектора экономики и паралич портов в Чёрном море отняли важный регион для обеспечения продовольствием огромных территорий Земли. В частности, наиболее зависимы от экспорта российского и украинского зерна Египет (импортирует 70% зерна через черноморские порты), Ливан (импорт составляет 75% зерновых) и Йемен (импорт — около 50% зерна).

Coldiretti указывает, что прекращение поставок из черноморских портов возбудило интерес к спекуляциям на рынке сельскохозяйственной продукции. Интерес участников переместился с ценных металлов к аграрной продукции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в рамках сделки по зерну украинская сторона обязана будет разминировать часть черноморских портов.