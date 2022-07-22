Дамаск, , 01:14 — REGNUM Воздушная атаку отражают системы ПВО над столицей Сирии Дамаском и её окрестностями. Об этом 22 июля сообщает государственное информационное агентство SANA.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что в небе над Дамаском и окрестностями города системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку вражеских целей. В небе слышны взрывы.

Других подробностей не приводится.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что системы ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбили два кустарных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) боевиков из Идлибской зоны деэскалации.

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