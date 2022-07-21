Дамаск, 22 июля, 2022, 01:14 — ИА Регнум. Воздушная атаку отражают системы ПВО над столицей Сирии Дамаском и её окрестностями. Об этом 22 июля сообщает государственное информационное агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Уточняется, что в небе над Дамаском и окрестностями города системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку вражеских целей. В небе слышны взрывы.

Других подробностей не приводится.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что системы ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбили два кустарных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) боевиков из Идлибской зоны деэскалации.