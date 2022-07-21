Москва, 22 июля, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Дефицит осадков и засушливость почвы были зарегистрированы метеорологами в мае–июле в ряде регионов России. Об этом 21 июля сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Засуха

Почвенная засуха в связи с недостаточным количеством осадков наблюдается во Владимирской и Ростовской областях, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Чечне и на Камчатке.

По словам специалиста, в Ростовской области за первые две недели июля в Ростовской области выпало 18% от месячной нормы осадков, в мае и июне их тоже выпало значительно меньше нормы. Во Владимирской области за май и июнь выпало 77% осадков от нормы, а за первые декады июля количество выпавших осадков составило 40% от нормы.

Также Вильфанд уточнил, что в Чечне в мае и июне выпало 69% от месячной нормы осадков, а за первые дни июля Ч только 12%. В Кабардино-Балкарии похожая ситуация, здесь в мае и июне выпало 70% от нормального количества осадков, а с начала июля только 8%.

«В Бурятии тоже осадков не хватает: в мае и июне выпало 79% [от нормы], а за две декады июля — 45%. Камчатка тоже с этим столкнулась. Там за май и июнь выпало 67%, а в июле — 20%», — указал метеоролог.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в нескольких регионах России в ближайшие дни ожидаются сильные дожди.