Киев, , 00:29 — REGNUM Минные заграждения у черноморских портов на юге Украины будут частично сняты в рамках сделки по экспорту зерна. Об этом 21 июля сообщила газета The New York Times.

Вывоз зерна с Украины Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что полного разминирования проводиться не будет, проход судов до международных вод будут обеспечивать украинские флот и береговая охрана. Турция будет проверять суда, направляющиеся в порт Украины, чтобы исключить несанкционированный провоз оружия на украинскую территорию.

Отмечается, что речь идёт о договорённости, подписание которой было намечено на 22 июля. Будут ли внесены какие-то изменения в итоговый текст, не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш прибыл в Стамбул, в котором на 22 июля запланировано заключение договоренности об экспорте зерна из России и с Украины.

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