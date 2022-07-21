Киев, 22 июля, 2022, 00:29 — ИА Регнум. Минные заграждения у черноморских портов на юге Украины будут частично сняты в рамках сделки по экспорту зерна. Об этом 21 июля сообщила газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна с Украины

Уточняется, что полного разминирования проводиться не будет, проход судов до международных вод будут обеспечивать украинские флот и береговая охрана. Турция будет проверять суда, направляющиеся в порт Украины, чтобы исключить несанкционированный провоз оружия на украинскую территорию.

Отмечается, что речь идёт о договорённости, подписание которой было намечено на 22 июля. Будут ли внесены какие-то изменения в итоговый текст, не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш прибыл в Стамбул, в котором на 22 июля запланировано заключение договоренности об экспорте зерна из России и с Украины.