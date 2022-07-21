Украина обязалась разминировать часть портов в рамках сделки по зерну
Киев, 22 июля, 2022, 00:29 — ИА Регнум. Минные заграждения у черноморских портов на юге Украины будут частично сняты в рамках сделки по экспорту зерна. Об этом 21 июля сообщила газета The New York Times.
Уточняется, что полного разминирования проводиться не будет, проход судов до международных вод будут обеспечивать украинские флот и береговая охрана. Турция будет проверять суда, направляющиеся в порт Украины, чтобы исключить несанкционированный провоз оружия на украинскую территорию.
Отмечается, что речь идёт о договорённости, подписание которой было намечено на 22 июля. Будут ли внесены какие-то изменения в итоговый текст, не сообщается.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш прибыл в Стамбул, в котором на 22 июля запланировано заключение договоренности об экспорте зерна из России и с Украины.