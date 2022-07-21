Нью-Йорк, США, 21 июля, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш прибыл в Стамбул, в котором на 22 июля намечено заключение договоренности об экспорте зерна из России и с Украины. Об этом 21 июля сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

Kremlin.ru Антониу Гутерреш

«Он (генеральный секретарь ООН — ред.) уже приземлился (в Стамбуле)», — приводит его слова РИА Новости.

При этом ранее Гутерриш пообещал, что он прервёт свой отпуск, чтобы приехать в столицу Турции, где планируется заключить такую договорённость.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в течение скорого времени Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен приехать в Турцию, где на нынешней неделе было запланировано достижение договоренности по экспорту зерна.