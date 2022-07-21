Берлин, 21 июля, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Факты контрабанды поставляемого киевскому режиму западного оружия в европейские страны фиксирует агентство Европол. Такую информацию 21 июля подтвердил представитель агентства Ян Оп Ген Оорт немецкому агентству DPA.

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По словам Оорта, среди таких случаев также есть факты продажи, как огнестрельного оружия, так и других военных товаров.

«Есть риск того, что они попадут в руки организованной преступности или террористов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что всё оружие Запада, которое ввозится на территорию Украины, будет уничтожаться для того, чтобы киевские боевики не смогли его использовать для обстрелов мирных жителей.