Москва, , 23:11 — REGNUM Заявку в Роснедра на получение лицензии для разработки восточной части титано-циркониевого месторождения Центральное в Тамбовской области подала горнопромышленная компания (ГПК) «Титан». Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

ПАО «ВСМПО-Ависма» на выставке Vsmpo.ru

«ООО ГПК «Титан» подал заявку на включение в перечень лицензирования участка недр Восточной части месторождения Центральное. На основании этой заявки Роснедра начали готовить участок недр к лицензированию. Аукцион может быть проведен в конце текущего года. Стартовый платеж в ценах на полезные ископаемые на текущий момент составляет около 1,7 миллиарда рублей», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также уточняется, что запасы полезных ископаемых в восточной части месторождения Центральное составляют: около 6,4 миллиона тонн титана, порядка 830 тысяч тонн циркония, около 4 миллиона тонн фосфоритов и порядка 56 миллионов тонн глауконита.

При этом в 2011 году Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство «ВСМПО-Ависма» о приобретении прав, которые позволяют определять условия осуществления ГПК «Титан».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предложение о введении санкций против российской компании «ВСМПО-Ависма», из-за опасений Франции и нескольких других стран, что Россия в ответ прекратит экспорт титана европейским странам, заблокировал Евросоюз.