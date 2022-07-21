Тула, , 23:09 — REGNUM В Туле состоялось закрытие кинофорума «Новая реальность», названы имена победителей. Об этом, 21 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кинофорум «Новая реальность» Фото Дария Лисовая © ИА REGNUM

Приз за лучшее документальное кино достался Василию Богданову за картину «Жесты». В номинации «Лучшее журналистское расследование» победила журналистка телеканала «Россия» Ольга Журенкова с работой «По следам «скопинского» маньяка». Лучшей информационной программой члены жюри выбрали информационный выпуск «Вести. Тверь». Лучшим репортажем названа работа Вероники Павловой «Дом с завитками: белочки и голуби Бородкова». На кинофоруме был подставлен фильм про роботов «Футуграмма» Гор Георгяна, который победил в номинации «Лучшая просветительская программа».

На закрытии форума выступил журналист, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев со словами благодарности всем участникам форума.

«Фестиваль состоялся, став культурным событием не только в жизни Тулы, но и во всех российских СМИ. Надеюсь, что наш форум станет постоянным прибежищем для наших документалистов и тележурналистов, потому что таких мероприятий не так много. Мы обязательно должны поддерживать наших талантливых коллег», — сказал Соловьев.

Кроме того, был объявлен победитель в номинации «Лучшая операторская работа» — Владислав Данилов, история с географией «Серые монастыри», а приз за лучшее телевизионное интервью забрал Дмитрий Кириллов (ОТР) с работой «Моя история. Стас Намин».

Лучший дебют в документальном кино совершил Илья Шелугоров с документальным фильмом «Илья Якушин. Первый среди первых». Лучшим короткометражным фильмом объявлена работа Патимат Бурзиева «Прогулка над бездной».

Напомним, что международный телекинофорум «Новая реальность» проходил в Туле с 19 по 21 июля. На мероприятие съехались более 100 журналистов и кинодокументалистов из семи стран мира и 53 регионов России. В программу были включены мастер-классы выдающихся журналистов и публицистов, а также круглые столы от деятелей телевидения и кино.