Тула, 21 июля, 2022, 23:09 — ИА Регнум. В Туле состоялось закрытие кинофорума «Новая реальность», названы имена победителей. Об этом, 21 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Дария Лисовая ИА REGNUM Кинофорум «Новая реальность»

Приз за лучшее документальное кино достался Василию Богданову за картину «Жесты». В номинации «Лучшее журналистское расследование» победила журналистка телеканала «Россия» Ольга Журенкова с работой «По следам «скопинского» маньяка». Лучшей информационной программой члены жюри выбрали информационный выпуск «Вести. Тверь». Лучшим репортажем названа работа Вероники Павловой «Дом с завитками: белочки и голуби Бородкова». На кинофоруме был подставлен фильм про роботов «Футуграмма» Гор Георгяна, который победил в номинации «Лучшая просветительская программа».

На закрытии форума выступил журналист, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев со словами благодарности всем участникам форума.

«Фестиваль состоялся, став культурным событием не только в жизни Тулы, но и во всех российских СМИ. Надеюсь, что наш форум станет постоянным прибежищем для наших документалистов и тележурналистов, потому что таких мероприятий не так много. Мы обязательно должны поддерживать наших талантливых коллег», — сказал Соловьев.

Кроме того, был объявлен победитель в номинации «Лучшая операторская работа» — Владислав Данилов, история с географией «Серые монастыри», а приз за лучшее телевизионное интервью забрал Дмитрий Кириллов (ОТР) с работой «Моя история. Стас Намин».

Лучший дебют в документальном кино совершил Илья Шелугоров с документальным фильмом «Илья Якушин. Первый среди первых». Лучшим короткометражным фильмом объявлена работа Патимат Бурзиева «Прогулка над бездной».

Напомним, что международный телекинофорум «Новая реальность» проходил в Туле с 19 по 21 июля. На мероприятие съехались более 100 журналистов и кинодокументалистов из семи стран мира и 53 регионов России. В программу были включены мастер-классы выдающихся журналистов и публицистов, а также круглые столы от деятелей телевидения и кино.