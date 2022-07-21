Тула, , 22:59 — REGNUM В России большинство документальных лент не доходят до зрителей, так как посмотреть их можно только глубокой ночью, уверен председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, он заявил выступая на кинофоруме «Новая реальность» в Туле.

На кинофестивале Фото Дария Лисовая © ИА REGNUM

«Документальное кино значительно сократилось по количеству, по качеству на наших основных федеральных каналах, не говоря уже о кинотеатрах. Ранее, когда я возглавлял службу документальных фильмов на телеканале «Россия», в день было по восемь слотов документалистики. Сейчас, спустя несколько лет, их количество сократилось до трех фильмов в месяц поздней ночью», — отметил Соловьев.

По его словам, ситуация вокруг ТВ-документалистики значительно изменилась. Она сильно отличается от ранних аналогичных лент. Сегодня подобные фильмы должны содержать некий формат, который устанавливает тот или ной телеканал. Для документалистики есть фестивали различные форумы, однако до эфира они, обычно, не доходят.

«Я хочу, чтобы документально кино развивалось в нашей стране. Это очень важный вид искусства. Я очень надеюсь, что, когда наша жизнь немного наладится, после военных действий, документальное кино вернется на экраны наших соотечественников. Как на телеканалы, так и в кинотеатры. Верю, что мы застанем это время», — подытожил председатель Союза журналистов.