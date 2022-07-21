Москва, , 22:56 — REGNUM Переодетые в российскую форму украинские нацисты грабили в Славянске дома местных жителей. Об этом 21 июля сообщает Минобороны России.

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Киевским режимом подготовлена очередная изощренная провокация. Для ее реализации военнослужащие ВСУ, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, демонстративно грабили и применяли физическое насилие к мирным жителям», — говорится в сообщении.

Также указывается, что эту провокацию под видом «актов мародерства», которые якобы совершали российские военные, фотографировали и снимали на видео специалисты информационно-психологических операций киевского режима.

«Заранее предупреждаем мировое сообщество, что этот очередной фейк киевские власти планируют широко распространить в украинских и западных СМИ», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур заявил, что через несколько недель может появиться возможность для контрнаступления киевских боевиков.