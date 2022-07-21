Якутск, , 22:50 — REGNUM Отопительный сезон в пострадавших от паводка районах Якутии будет начат раньше обычного, об этом на совещании 21 июля под председательством полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе сообщили глава республики Айсен Николаев.

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В населённых пунктах, которые пострадали от большой воды, все восстановительные работы планируют завершить до наступления холодов.

«Другого решения быть не может. Здесь речь идёт о жизнях людей, мы всё сделаем, чтобы их просьбы были решены», — подчеркнул Айсен Николаев.

Также на совещании был поднят вопрос строительства постоянной дамбы для защиты от паводка города Верхоянская. Юрий Трутнев поручил Минприроды РФ и Росводресурсам совместно с правительством Якутии определить источники финансирования для возведения гидротехнического сооружения.

«Решение по деньгам принимает правительство, председатель правительства, но я думаю, мы этот вопрос решим. Во всяком случае, усилия мы к этому приложим, мы договорились об этом с министром природных ресурсов и экологии», — сказал полпред.

Семьям, которые пострадали от паводка и находятся в трудной жизненной ситуации, в Якутии выплатили уже порядка 2 млн рублей. Ещё планируется перечислить в качестве материальной помощи 30 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в результате паводка подтопило город Верхоянск, сёла Себян-Кюель, Суордах, Бетенкес, Томтор, Токума и Боронук.