21 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Комментарии в связи с подписанным в Баку меморандуме об энергетическом сотрудничестве между Азербайджаном и ЕС

Надир Керимов, , 23:12 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подписали в Баку меморандум об энергетическом сотрудничестве. Среди прочего в документе речь идет об удвоении мощностей Южного газового коридора (ЮГК). Импорт азербайджанского природного газа в Евросоюз (ЕС) вырастет до 20 млрд куб. м в год к 2027 году.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Азербайджан также увеличит поставки газа в ЕС с более чем 8 млрд куб. м в 2021 году до ожидаемых 12 млрд куб. м в 2022 году. «Этим меморандумом о взаимопонимании мы обязуемся расширить ЮГК. Это уже очень важный маршрут поставок для ЕС, по которому в настоящее время доставляется более 8 млрд куб. м газа в год. И через несколько лет мы расширим его мощность до 20 млрд куб. м. Со следующего года мы уже должны выйти на 12 млрд куб. м», — заявила госпожа фон дер Ляйен.

Экономист Эльшад Мамедов дал свой комментарий:

Эльшад Мамедов: «Однако российские энергоресурсы все равно будут поступать на территорию Европы, и альтернативы российскому газу в страны ЕС в мире просто не существует. Если Европа не хочет вернуться в очень далекие времена, то без российских энергоносителей ей не обойтись»

@HugoChavez91: Европа прилагает огромные усилия по выходу из той ловушки, в которую ее загнал тандем США — Россия, на пути к превращению в полноценный субъект мировой политики.

Kaputtan: Вот так, мы им двукратное увеличение предложение газа (наверняка ещё и по ценам fix), а они нам «демократию» (двойных стандартов)

@NG127: Когда же границы будут для нас безвизовые?

Ilqar Niftaliyev: Азербайджан Европе нужен как донор, больше никак. Где они были 30 лет оккупации Карабаха Арменией. Европа Россию также доила. Потом пошли в ход САНКЦИИ АРЕСТ ИМУЩЕСТВА. ВОТ ЧТО ЖДЁТ АЗЕРБАЙДЖАН В БУДУЩЕМ С ЕВРОПОЙ. ЕВРОПА — ЭТО ДВУЛИЧИЕ. ОНИ НИКОГДА НЕ БЫЛИ ЧЕСТНЫ И СПРАВЕДЛИВЫ К МУСУЛЬМАНСКИМ СТРАНАМ.

Гусейн Алескеров: Азербайджан прежде должен дружить с Россией. Мы все кормимся в России. Евросоюз только ссорит братские республики с Россией, создаёт войны и наблюдает как Россия слабеет.

Резкое снижение объемов поставок энергоносителей в Европу приводит к ослаблению реального сектора в странах ЕС, поделился с Кавбюро мнением экономист Эльшад Мамедов.

Трубопроводы Азербайджана: синий — нефтепровод Баку — Новороссийск; красный — нефтепровод Баку — Супса; зеленый — нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан; желтый — Южный газовый коридор Thomas Blomberg.

«Впервые за долгое время Германия вышла на отрицательное сальдо во внешней торговле. Этот процесс будет приводить к тому, что ЕС будет терять свои конкурентные преимущества, и в этих условиях хаотичное обращение к альтернативным поставщикам, и в том числе к Азербайджану, объяснимо. Поэтому сможет ли ЕС сохранить свою экономику, которая у нее была до 22 февраля текущего года, большой вопрос. Но нынешнее положение дел, этому не способствует», — подчеркнул он, пишет тг-канал «Кавказское бюро».

Пользователи присоединяются к комментарию:

Керим Гашимли: Спад в экономике очевиден, но скорее всего в следующем году всё нормализуется.

@GennadiiFeofanov: Без дешевых российских энергоносителей ничего у них не нормализуется. Вся экономика Европы основывалась на очень дешевых и доступных в любом объёме нефти, газа, мазута и т.д.

Malik: Суть в том, что ЕС затянет пояса и выйдет из этой ситуации, найдут альтернативу, уже договорились с Азербайджаном, планомерно будут разворачивать логистику по притоку сырья в других направлениях, что будет потом делать Путинская Россия, когда ей отрубят главный стимул экономики?

@GennadiiFeofanov: Этого очень хотелось бы Европе, но время покажет, даже во времена СССР они не могли отказаться от энергоресурсов, сейчас промышленность ЕС ещё более зависит.

Гульнара пишет свой комментарий под новостным видеороликом в YouTube:

Gulnara Asabali: Наивный мир) не водитесь на утку, Азербайджан производит 860 000 баррелей в день (для сравнения ОАЭ или Кувейт от 2х до 3х миллионов, а Саудиты 10 миллионов) и ему (Азербайджану) эта нефть хватает только для покрытия своих существующих контрактов, а нефть которую он будет продавать догадайтесь с трёх раз чья? Как говорится шах и мат, браво Алиев и Путин, это бизнес!