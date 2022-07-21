История вопроса

Венгрия является членом Европейского союза с 2004 года и НАТО с 1999 года. Несмотря на обязательства в рамках перечисленных объединений накопившиеся проблемы и неоднозначные действия США на мировой арене заставляют Венгрию искать новых партнеров во внешней политике. Одним из таких партнеров может выступить Россия. Процесс налаживания диалога осложняется партнерами Венгрии по ЕС и новым витком напряженности между Вашингтоном и Москвой.