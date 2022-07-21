Веракрус, Мексика, , 22:25 — REGNUM На газопроводе нефтегазовой корпорации Pemex из Мексики в штате страны Веракрус произошли утечка сжиженного нефтяного газа и пожар. Об этом 21 июля сообщает служба гражданской защиты названного мексиканского штата на своей странице в одной из соцсетей.

Взрыв (сс) thomasstaub

«Утечка сжиженного нефтяного газа в муниципалитете Чакальтиангис: зафиксирован пожар на трубопроводе PEMEX на участке Чакальтиангис — Тлакохальпан, в районе поселка Торно Ларго», — говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели уточнили, что в работах по ликвидации пожара принимали участие подразделения национальной гвардии, министерства обороны и полиции, а также добавили, что также из предосторожности была проведена эвакуация населения окружающих районов.

При этом, как рассказал министр гражданской защиты Гуаделупе Осорно, слова которого приводят местные СМИ, взрыв на газопроводе произошёл утром 21 июля, а результате него, по неподтверждённым данным, пострадали два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля стало известно, что на плотине Гувера, которая находится в американском штате Невада, прогремел мощный взрыв.