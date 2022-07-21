Ереван, , 22:20 — REGNUM В редакции одного из старейших на постсоветском пространстве литературно-художественных журналов на русском языке прошло собрание Попечительского совета, председателем которого был избран Александр Бордов.

«Литературная Армения» — единственный армянский литературный журнал на русском языке. Издание было основано в 1958 году и сегодня является литературно-художественным и общественно-политическим органом Союза писателей Армении. При непосредственном участии «Литературной Армении» издаются книги армянских авторов на многих языках мира.

Чудом выжившая в современных условиях «Литературная Армения» не теряет связи со своими читателями: несмотря на серьёзнейшие материальные трудности, вышел в свет второй номер за 2022 год.