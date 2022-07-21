Брюссель, , 22:12 — REGNUM Предложение о введении санкций против российской компании «ВСМПО-Ависма», из-за опасений Франции и нескольких других стран, что Россия в ответ прекратит экспорт титана европейским странам, заблокировал Евросоюз. Об этом 21 июля сообщает газета Wall Street Journal.

Россия и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Евросоюз в последний момент заблокировал предложение ввести санкции против российского металлургического гиганта «ВСМПО-Ависма», — говорится в публикации издания.

Также указывается, что такие ограничения должны были войти в седьмой пакет антироссийских санкций ЕС, который таким образом намеревался «ограничить продажу компании военных товаров и товаров двойного назначения».

«Дипломаты ЕС заявили, что государства-члены выразили обеспокоенность тем, что ограничение экспорта компании может спровоцировать ответный шаг Москвы в виде прекращения продажи титана компании фирмам из ЕС», — добавляется в материале.

Отметим, российская корпорация «ВСМПО-Ависма» является самым крупным в мире производитель титана с полным технологическим циклом и поставляет свою продукцию в 650 стран мира. Компания глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих стратегическим поставщиком.