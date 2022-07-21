21 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Бороться со спекулянтами Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предлагает по-новому. Правда, новый режим устанавливается временно – до 2024 года, что, вероятно, обусловлено повышенной турбулентностью на товарных рынках, осязаемо погрузившихся в таковую с началом пандемии. Однако некоторые эксперты увидели в этой инициативе не просто расширение полномочий службы.

Галина Смирнова, , 23:01 — REGNUM ФАС России разработала законопроект, которым инициирует внесение изменений в Федеральный закон от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Как говорится в паспорте к законопроекту, проблема, которую должны решить предлагаемые механизмы регулирования, — необоснованный рост цен на социально значимые товары. Разработчики законопроекта указывают, что ситуация с ростом цен на товары на внутренних рынках не всегда является прямым отражением экономических процессов.

Рынок Иван Шилов © ИА REGNUM

«Причиной роста цен на товары в ряде случаев служит недобросовестное поведение участников рынков, которые ведут спекулятивную экономическую политику в отношении потребителей», — подчеркивают авторы документа.

Законопроектом предлагается запретить в 2022–2024 годах, предусмотренные антимонопольным законодательством согласованные действия хозяйствующих субъектов, которые приводят к установлению экономически не обоснованной цены товара. При этом существенные изменения: спроса или предложения, цен на сырье и комплектующие, а также регулируемых тарифов — относятся к экономически обоснованным факторам. А существенным повышением цены товара согласно законопроекту — является установление цены более чем на 30% в течение не более чем 60 дней. В случае, если антимонопольщики установят признаки нарушения, то предпринимателям для начала будет вынесено предупреждение, которое в течение трех дней должно быть устранено. Выполнившие это условие предприниматели, не будут привлекаться к административной ответственности. Законопроектом также предусмотрена возможность применения мер антимонопольного реагирования территориальными органами службы, но только после получения на то согласия федерального органа.

Министерство экономического развития РФ serv

Соисполнителем нового алгоритма действия ФАС будет Минэкономразвития. Предполагается, что оценивать действия субъекта хоздеятельности антимонопольный орган будет при наличии заключения Министерства по поручению Правительства. Для внедрения данного механизма взаимодействия между ведомствами законопроект также предусматривает соответствующие поправки. При этом их авторы указывают, что в целом новый законопроект исключает его распространение на хозяйствующие субъекты, доминирующее положение которых не может быть признано в соответствии с частями 2.1 и 2.2 статьи 5 Федерального закона «О защите конкуренции». Напомним, данные положения соответствующего Закона подразумевают, что доминирующим не может быть признано юрлицо, учредителем (участником) которого являются одно физлицо (в том числе ИП) или несколько физлиц, если выручка от реализации товаров за последний календарный год такого хозсубъекта не превышает 800 млн. рублей. Но это не касается, в частности финансовых организаций, субъектов естественной монополии, а также компаний, в уставном капитале которых имеется доля участия Российской Федерации, региона, муниципалитета. Избежать признания в доминировании могут также индивидуальные предприниматели, не входящие в группу лиц с другим хозяйствующим субъектом или другими хозсубъектами при соблюдении ряда условий, указанных в ч.2.2 ст.5 ФЗ «О защите конкуренции».

Иными словами законопроект направлен на развитие конкуренции на товарных рынках. Однако, некоторые эксперты, представляющие интересы делового сообщества, поделившиеся с изданием «Коммерсант» своим мнением относительно инициативы ФАС, с одной стороны, соглашаются с тем, что поправки могут быть востребованы в условиях резкого роста цен, но в то же время опасаются расширения полномочий антимонопольной службы, считая, в частности, что есть предпосылки для появления условий, облегчающих вмешательство контролирующего органа в ценообразование рыночных игроков. Вызывает озабоченность экспертов и само по себе определение обоснованности ценовой политики, так как с принятием поправок в закон, такое заключение будет приниматься на основе собственной аналитики ведомств. Представители же некоторых юридических сообществ и вовсе надеются на доработку законопроекта, полагая, что задача инициативы ФАС — создание механизмов по массовому ценовому контролю.