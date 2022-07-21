Лондон, , 22:11 — REGNUM Серия короткометражных новелл «Про людей и про войну», посвященных Великой Отечественной войне, стала обладателем главного приза лондонского фестиваля веб-сериалов «London Web Fest» в категории «Лучший веб-сериал».

Память о Великой Отечественной войне Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

«В такой непростой международной обстановке выиграть приз London Web Fest с проектом, посвященным Великой Отечественной войне — это успех. Мы очень рады международному признанию нашего национального контента и разделяем эту победу с Институтом развития интернета, поддержавшим проект. Кстати, в последние месяцы к страницам «Про людей и про войну» на YouTube и соцсетях — повышенный интерес, в том числе и со стороны международной аудитории. Наши короткометражные фильмы набрали уже более 42 млн просмотров и основной запрос на новые серии», — отметила продюсер сериала Анна Чижова .

«Про людей и про войну» — цикл короткометражных новелл, созданных петербургской киностудией ArtelFilm Production и основанных на рассказах людей, испытавших на себе тяготы военного времени. Материалом для первого сезона послужили свидетельства ветеранов о войне, а второй сезон построен на зрительских письмах с историями их родственников, прошедших Великую Отечественную. Герои всех сюжетов — молодые люди, у которых были мечты, планы, любовь, счастье, созидание. Но вмешалась война. Это трагические, героические или даже ироничные случаи, которые произошли с парнями и девушками в годы войны 1941–1945 гг. Новеллы выходят с 2020 года при поддержке ИРИ.

Отметим, что проект уже завоевал более 10 наград, в том числе фестиваля «Bueiff Web Series» (Аргентина, «Лучший веб-сериал»), Национальной премии интернет-контента (Россия, «Лучший короткометражный фильм»), XIX Международного фестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова (Россия, номинация «Короткий метр»), фестиваля «Перерыв на кино» (Россия, Гран-при).

В основной конкурс «London Web Fest» вошли 49 работ. Победителей определили в 14 номинациях, в том числе «Лучший анимационный фильм», «Лучший сериал в жанре научной фантастики/ужасов», «Лучший короткометражный фильм», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж», «Лучший документальный фильм» и др.

Международный фестиваль короткого контента «London Web Fest» проводится с 2020 года и является квалификационным фестивалем IMDB. В отборочную комиссию входят ведущие представители киноиндустрии, работающие в самых разных областях.