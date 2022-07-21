Ливерпуль, Великобритания, 21 июля, 2022, 22:08 — ИА Регнум. 21 июля «Ливерпуль» в рамках товарищеской встречи разгромил немецкий «Ред Булл Лейпциг». Основное время матча, проходившего в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена», завершилось со счетом 0:5.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Забитыми мячами в составе «мерсисайдцев» отметились Мохаммед Салах (8’ Роберто Фирмино) и Дарвин Нуньес (48’ пенальти, 51’ Трент Алекандер-Арнольд, 68’ Харви Эллиотт, 90’ Фабиу Карвалью).

Составы команд:

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи (Бласвих, 46’), Симакан (Клостерманн, 46’), Анхелиньо, Орбан, Хальсбенберг, Хенрихс, Ольмо, Шобослаи, Кампль, Нкунку, Серлот (Силва, 33’).

«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк, Конате (Матип, 46’), Робертсон (Цимикас, 46’), Александер-Арнольд, Фабиньо, Алькантара, Кейта (Хендерсон, 46’), Фирмино (Нуньес, 46’), Салах, Диас (Байсетич, 60’).

«Ливерпуль» выкупил 23-летнего форварда сборной Уругвая Дарвина Нуньеса 14 июня 2022 года у португальской «Бенфики» за 75 миллионов евро.