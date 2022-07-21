Луганск, , 21:58 — REGNUM Начатое в 2021 году строительство свиноводческого комплекса в районе поселка городского типа Георгиевка Лутугинского района перешло в завершающую стадию, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе посещения строительной площадки

Разведение свиней Diena. lt

Глава ЛНР и министр сельского хозяйства и продовольствия республики Юрий Пронько осмотрели уже готовые помещения, а также пообщались с российскими инвесторами, которые возводят животноводческий комплекс.

слова Леонида Пасечника Луганский информационный центр. «Сегодня мы видим, что строительство идет к завершению. Это самый современный комплекс по выращиванию свиней», — цитирует

Глава ЛНР выразил благодарность российским инвесторам, которые, несмотря на активизацию в 2022 году боевых действий в республике, продолжили строительство свиноводческого комплекса.

«Это то, что необходимо республике. Это, в первую очередь, продукция — мы сможем накормить наших людей; это рабочие места; это налоги, но и, в принципе, мы, конечно же, развиваем экономику нашего региона. Мы не забываем, что война рано или поздно закончится, и мы перейдем к мирной жизни, и нам нужны будут подобные предприятия», — подчеркнул Леонид Пасечник.

Руководитель общества с ограниченной ответственностью «Агросфера» Виктор Нагородний уточнил, что полностью завершить строительство комплекса планируется уже в декабре 2022 года.