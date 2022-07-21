Завершается строительство свиноводческого комплекса у Георгиевки ЛНР
Луганск, 21 июля, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Начатое в 2021 году строительство свиноводческого комплекса в районе поселка городского типа Георгиевка Лутугинского района перешло в завершающую стадию, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе посещения строительной площадки
Глава ЛНР и министр сельского хозяйства и продовольствия республики Юрий Пронько осмотрели уже готовые помещения, а также пообщались с российскими инвесторами, которые возводят животноводческий комплекс.
Глава ЛНР выразил благодарность российским инвесторам, которые, несмотря на активизацию в 2022 году боевых действий в республике, продолжили строительство свиноводческого комплекса.
Руководитель общества с ограниченной ответственностью «Агросфера» Виктор Нагородний уточнил, что полностью завершить строительство комплекса планируется уже в декабре 2022 года.