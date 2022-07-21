Пекин, , 21:55 — REGNUM Танки вывели на улицы власти провинции Китая Хэнань для того, чтобы усмирить протестующих обманутых вкладчиков. Об этом 21 июля сообщает индийское издание The Economic Times.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что власти китайской провинции приняли такое решение, когда клиенты трех небольших банков — Yuzhou Xinminsheng Rural Bank, Zhecheng Huanghuai Rural Bank и Shangcai Huimin County Bank, не смогли вернуться свои депозиты, общая сумма которых составила $6 млрд.

При этом руководство названных кредитных организаций и местные власти пообещали 15 июля начать выплаты, однако на данные момент получить свои денежные средства смогла только небольшая часть вкладчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля стало известно, что власти Китая приняли меры по решению проблем, связанным с исполнением центрального бюджета страны.