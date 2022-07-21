Пекин, 21 июля, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Танки вывели на улицы власти провинции Китая Хэнань для того, чтобы усмирить протестующих обманутых вкладчиков. Об этом 21 июля сообщает индийское издание The Economic Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Отмечается, что власти китайской провинции приняли такое решение, когда клиенты трех небольших банков — Yuzhou Xinminsheng Rural Bank, Zhecheng Huanghuai Rural Bank и Shangcai Huimin County Bank, не смогли вернуться свои депозиты, общая сумма которых составила $6 млрд.

При этом руководство названных кредитных организаций и местные власти пообещали 15 июля начать выплаты, однако на данные момент получить свои денежные средства смогла только небольшая часть вкладчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля стало известно, что власти Китая приняли меры по решению проблем, связанным с исполнением центрального бюджета страны.