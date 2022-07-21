Воронеж, , 21:46 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о поддержке трех подшефных районов Луганской народной республики — Марковского, Меловского и Новопсковского.

Александр Гусев Марина Каширская, ИА REGNUM

«Прежде всего, там надо восстановить сферы, обеспечивающие нормальную жизнь людей», — подчеркнул глава Воронежской области.

«Медицина. Первая партия лекарств уже распределена по стационарам районов, в основном для диагностических блоков. Вчера согласовал закупку второй партии медикаментов и медицинских изделий. Ориентируемся по-прежнему на запрос с территорий и приобретаем в первую очередь самое необходимое.

ЖКХ. По планам начали поставку сетей, чтобы районы могли вовремя подготовиться к отопительному сезону. В районах уже 400 наших метров инженерных сетей. Также закончили дефектовку оборудования в котельных, чтобы понять, где нужен ремонт.

Образование. Продолжаем отгрузку учебников в школы, а еще отвезем в районы наборы книг русской классики. Поручил закупить для почти 500 будущих первоклашек районов специальные учебные наборы к 1 сентября, с российской символикой.

Социальные объекты. Завершили дефектовку школ и детсадов. Очень нуждаются в ремонте кровли, пищеблоки, внутреннее отопление, водоотведение. Все это, конечно, сделаем.

Продовольствие. Зарегистрировали зернотрейдерскую компанию, что существенно облегчит движение зерна за границу и обратно и — соответственно — гарантирует бесперебойные поставки продуктов питания.